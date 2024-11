Idoso desaparece em São Gonçalo e família busca informações do paradeiro

Um idoso desapareceu na última segunda-feira (18), por volta das 16h, no bairro Pacheco, em São Gonçalo. Luiz Carlos de Oliveira tem 65 anos e tem Alzheimer. Ele é morador de São Cristóvão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e estava visitando familiares quando desapareceu.

Diego, que é filho de Luiz Carlos, contou como tudo aconteceu: "Na segunda-feira (18) ele estava aqui em São Gonçalo com minha mãe, na casa da minha tia, como de costume. Eles se arrumaram para ir embora, mas meu pai não achou o sapato. Minha mãe e minha tia foram procurar. Então, ele saiu silenciosamente pelo portão, sem avisar nada. Quando deram conta e chamaram por ele, ele não respondia. Minha mãe foi correndo pela rua e passou pelo vizinho onde ele vai. Mas não teve sucesso em encontrá-lo", - relatou.

Buscando informações do paradeiro do pai, Diego consultou pessoas próximas. Uma mulher enviou uma imagem de uma câmera de segurança que mostra o idoso passando pela sua casa por volta das 16h26 do dia do desaparecimento.

Em seguida, Diego foi até a delegacia e fez um boletim de ocorrência. Na terça-feira (19), ele foi à SDP em Niterói. Com o feriado do Dia da Consciência Negra, nesta quarta (20), Diego não conseguiu contato com o local e aguarda uma posição das autoridades.