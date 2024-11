Defesa Civil apresentará plano de contingência para 2025

A Defesa Civil irá apresentar, na próxima segunda-feira (25), o Plano de Contingência de São Gonçalo 2024/2025. O evento terá início a partir das 9h30, no auditório da Universidade Estácio de Sá, no campus Alcântara, e será aberto ao público. O Plano é um estudo que envolve um planejamento prévio do que pode ser feito no caso de possíveis ocorrências nos próximos meses em São Gonçalo, envolvendo riscos humanos e materiais, além de destacar também o que foi feito neste ano.

O Plano Municipal de Contingência para Desastres de Origem Natural de São Gonçalo é um documento estratégico que organiza e orienta as ações de prevenção, preparação, resposta e recuperação frente aos principais desastres naturais que impactam o município, como deslizamentos, alagamentos e inundações.

O plano é essencial para garantir a proteção da população e a eficiência das ações do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil. Um dos pontos principais do documento é a matriz de responsabilidade, onde ficam determinadas as ações desempenhadas por cada secretaria do município e órgãos externos pertencentes ao Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil.

O documento também detalha os protocolos dos estágios operacionais utilizados no município, além do protocolo de acionamento do Sistema de Alerta e Alarme por Sirenes, e estabelece pontos estratégicos como a definição de rotas seguras e seus respectivos pontos de apoio.

"A apresentação do Plano de Contingência é uma atividade na qual a Defesa Civil do município reúne as secretariais e os órgãos externos, como bombeiros, Polícia Civil e Militar e outros. O objetivo é envolver toda a população e as entidades para entender os comportamentos que devem ser adotados em caso de desastres em São Gonçalo. O plano detalha os itens que consideramos relevantes e dá as diretrizes para que todos trabalhem em conjunto e consigam dar uma resposta precisa em caso de desastre", destacou o major Felipe Assunção, subsecretário de Defesa Civil.

A divulgação deste documento é fundamental para que todos os cidadãos tenham acesso às informações sobre os protocolos e a estrutura do sistema. O conhecimento prévio dessas diretrizes é indispensável para garantir que as ações emergenciais sejam realizadas de forma organizada e com maior eficiência, promovendo a segurança e a resiliência da população.

Serviço:

O evento ocorrerá no campus Alcântara da Universidade Estácio de Sá que fica localizada na Rua Manoel João Gonçalves, 410, no bairro do Alcântara, em São Gonçalo.