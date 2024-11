Mulheres de fibra: superação, orgulho e muita disposição para o trabalho

Com o objetivo de aumentar o orçamento familiar, construir um futuro mais promissor e buscar constante aperfeiçoamento, 45 mulheres deram um passo importante em direção à realização de seus sonhos. O grupo concluiu cursos de depilação e alongamento de cílios, oferecidos pelo Senac RJ em parceria com a Águas do Rio, e recebeu o certificado numa cerimônia emocionante ao lado de familiares e amigos.

A celebração ocorreu no último dia 6 na base operacional da concessionária em São Gonçalo. Gerente executivo da empresa, Diogo Freitas parabenizou as turmas e ressaltou o compromisso da Águas do Rio com a sociedade, que vai além da prestação dos serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto.

“Temos programas que são estendidos para a população em geral. Estamos nas escolas trabalhando a temática do saneamento básico e queremos ir além, proporcionando mais dignidade a todos. A parceria com o Senac é uma prova disso, e eu desejo sucesso a todos”, disse.

As alunas são moradoras de São Gonçalo, Itaboraí e Maricá, cidades atendidas pela Águas do Rio. Uma delas é Jucilene Cardoso, que conciliou as aulas de depilação com o tratamento de câncer de mama e viu no curso a chance de elevar a autoestima. “Sempre trabalhei com serviços gerais e nunca tinha feito nenhum curso. As aulas foram uma oportunidade para me sentir melhor, evoluir e, futuramente, ganhar mais um dinheiro”, afirmou.

Julia Conceição também estava muito orgulhosa de si. Ela também está entre as finalistas do Projeto Pioneiros, ação da concessionária que estimula o pensamento inovador de estudantes da rede pública sobre sustentabilidade e perspectiva profissional. Aluna do curso de alongamento de cílios, ela quer trabalhar no ramo da beleza: “Foi a chance que eu precisava agarrar. É um segmento que tem crescido muito, por isso me esforcei bastante. Cheguei a pensar em desistir e hoje me sinto recompensada com esse certificado.”

Em 2023, a parceria entre a Águas do Rio e o Senac RJ foi responsável pela formação de 147 mulheres em 10 turmas.