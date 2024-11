Projeto Leia Mulheres - Niterói promove encontro no Solar do Jambeiro

O Solar do Jambeiro será o ponto de encontro - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

No domingo, 24 de novembro, às 14h30, o projeto Leia Mulheres realizará um encontro no Solar do Jambeiro para discutir a obra da autora nigeriana Ayòbámi Adébáyò.

Nesta edição, os leitores são convidados a discutir sobre o livro Fique Comigo, obra de estreia da escritora nigeriana Ayòbámi Adébáyò, um romance eletrizante e de enorme poder emocional, que debate as questões familiares e tradicionais da sociedade nigeriana, nos anos 1980. Uma história que questiona o quanto estamos dispostos a sacrificar em nome da nossa família.

O projeto Leia Mulheres, encontro voltado para leitura e discussão de obras escolhidas de escritoras, promove reuniões mensais gratuitas no Solar do Jambeiro.

Leia Mulheres: Fique Comigo, de Ayòbámi Adébáyò

Domingo, 24 de novembro de 2024

Horário: 14h30

Solar do Jambeiro

Rua Pres. Domiciano 195, São Domingos, Niterói

Classificação livre

Atividade gratuita