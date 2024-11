Festival Marazul reuniu mais de 15 mil pessoas em Niterói e confirma edição 2025

Parte da programação de aniversário de Niterói, o Festival Marazul encerrou sua edição 2024 no último final de semana e já confirmou a realização de sua quarta edição em 2025. Neste ano, o evento reuniu 15 mil pessoas em seis programações espalhadas pela cidade, com participação de cinco produções nacionais em intercâmbio com 17 produções locais, além de movimentar mais de 500 postos de trabalho na cadeia produtiva cultural.

Inspirado pela atmosfera da produção musical brasileira dos anos 1970, o Festival deste ano reuniu ícones da MPB, como Guilherme Arantes, MPB4, Anastácia, a Rainha do Forró, The Fevers e 14 bis, além de uma homenagem a Belchior com 13 artistas de destaque na cena local e direção musical do Rick Ferreira, com participações do Marcos Sabino e Dalto.

O Festival Marazul foi uma realização da Prefeitura de Niterói, em parceria com a Fundação de Arte de Niterói (FAN) e apoio da UBC.