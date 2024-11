Jardim Catarina recebe feijoada e roda de samba de Consciência Negra nesta quarta

Feijoada, roda de samba, capoeira e debates marcam a programação do Dia da Consciência Negra no Jardim Catarina. Nesta quarta-feira (20), a partir de 13h, o bairro em São Gonçalo recebe uma série de atividades em celebração ao feriado nacional e voltadas para a comunidade local. Os eventos são promovidos pelo Centro Comunitário do Jardim Catarina (CCJC), que fica na Rua Raposo Botelho.

O espaço comunitário já realiza atividades em celebração à data há mais de dez anos. A edição de 2024 pretende colocar em pauta as lutas e a resistência da população negra contra o racismo e as desigualdades sociais através dos debates e atividades culturais. O evento deve contar, ainda com uma feira empreendedora e uma roda de capoeira para jovens do bairro, através da parceria com um grupo colaborativo do CCJC.

Mayara Aquino, que é colaboradora do CCJC, explica que a ideia é aproveitar a comemoração para destacar assuntos importantes e experiências da comunidade negra para a população do Catarina.

"Para mim, é muito importante porque abre o horizonte de outras pessoas que vivem numa bolhazinha. [Queremos] mostrar um pouco da cultura através da capoeira, um pouco da vivência de outras pessoas, [mostrar] não só o passado, como o nosso presente também - porque o racismo está aí sendo mostrado, e infelizmente, só não enxerga quem não quer. Então, assim, além de um dia de celebração, eu acho que é um dia de conscientização também", destaca a colaboradora.

As atividades começam às 13h, com entrada franca. O espaço fica na Rua Raposo Botelho (antiga Rua 21), qd. 80, lote 10, no Jardim Catarina, São Gonçalo.