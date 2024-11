Homem recebe descarga elétrica ao viajar em cima de trem da SuperVia

Um homem foi internado em estado grave, após sofrer uma descarga elétrica enquanto viajava em cima de um trem da SuperVia, na Estação Anchieta, na Zona Norte, na noite de ontem (18).

O Corpo de Bombeiros informou que, por volta das 21h40, o Quartel de Ricardo de Albuquerque foi acionado para prestar socorro ao homem. De acordo com informações da SuperVia, concessionária responsável pelo tráfego ferroviário, a vítima entrou em contato com a rede aérea do trem. resultado na descarga elétrica.

Devido ao ocorrido, a viagem do trem que iria para Japeri foi interrompida e os passageiros foram transferidos para outra composição.

Em nota oficial a SuperVia, lamentou o incidente.

"Desde setembro, a concessionária vem realizando uma campanha educativa alertando sobre os riscos de viajar fora do trem. Os chamados 'carrapatos' arriscam suas vidas ao se agarrar às laterais dos vagões ou se equilibrar no teto dos trens. As ações, além de irresponsáveis, comprometem a segurança de todos os passageiros e impactam o bom funcionamento da operação ferroviária", informou a empresa.