Presidente do Paraguai tem alta de hospital no Rio após passar mal no G20

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, internado na última segunda-feira (18) após passar mal durante a reunião de líderes do G20, no Museu de Arte Moderna (MAM), recebeu alta na manhã desta terça (19). O chefe de estado passou a noite no Hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul do Rio. A informação foi confirmada pela Presidência do Paraguai através das redes sociais.

Segundo o governo paraguaio, Peña passou por exames que apresentaram resultados normais. Ele ficou em repouso e em observação pelos médicos.

O presidente do Paraguai deve retomar suas atividades, no segundo dia da cúpula do G20, nesta terça-feira (19). Peña completou 46 anos no último sábado (16).

De acordo com a imprensa paraguaia, Peña foi retirado às pressas do encontro entre chefes de Estado após sentir dores no peito. Ele foi levado até um ambulatório no MAM, onde um exame de eletrocardiograma identificou alterações.

A ministra da saúde do Paraguai, María Teresa Barán, falou à imprensa do país que Peña não tem nenhuma doença preexistente e que os sintomas que o levaram a buscar atendimento médico foram dores de estômago e no peito.