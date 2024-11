Veja a programação cultural do Mês da Consciência Negra em Niterói

No mês da consciência negra, a Fundação de Arte de Niterói celebra as lutas do povo negro niteroiense com apresentações artísticas, oficinas e encontros considerando a democratização de acesso às manifestações culturais. Os eventos, que acontecem até 30 de novembro, são gratuitos, descentralizados e com participação confirmada de diversos artistas locais.

Nesta terça-feira, 19, acontece a ocupação do palco da Sala Nelson por artistas pretos. O percurso a partir do Circuito de Memórias Negras de Niterói terá acompanhamento acadêmico da professora Simone Ferreira nos dias 18 e 19, segunda e terça-feira.

Nos dias 24 e 30, a programação agendou uma tarde de muitas atividades culturais nas quadras das comunidades da Grota e Morro do Estado. No fim das formações e apresentações, rodas de samba e de pagode celebram o construto afrodescendente em nosso território. Estão previstas oficinas de enredo e de técnicas de desenho, contações de história e rodas de conversa sobre a cartografia negra das cidades. Inscrições nos locais.

Programação

Terça-feira, 19 de novembro

PERCURSO: CIRCUITO DE MEMÓRIAS NEGRAS DE NITERÓI

Saída da Praça Arariboia, das 10h às 12h

A pesquisadora Simone Ferreira dá uma oficina de percurso, propondo expressões artísticas a partir de vivências com a história local registrada no Circuito de Memórias Negras da cidade.

NOSSO PALCO

Sala Nelson Pereira dos Santos, das 19h às 21h

Uma noite de ocupação preta do palco da Sala Nelson Pereira dos Santos.

Apresentações

19h20 - Companhia de Ballet da Cidade de Niterói

19h50 - CK

20h20 - Débora Moreno

20h50 - Mais que Ventania (cena teatral)

21h20 - Afoxé

Domingo, 24 de novembro

RITMOS NOSSOS: JONGO, CARIMBÓ E SAMBA

As manifestações locais que celebram a ancestralidade ganham palco na Niterói Preta.

Grota, das 10h às 18h

10h às 13 h - Contação de histórias infantis e oficinas

- Oficina de Samba no Pé - Gabriele

- Oficina de Percussão - Mestre Cidel Trindade

- Oficina de Poesia Afrocentrada - Sol de Paula

16h - Oficina de Enredo - Thayssa Menezes

11h - Companhia de Ballet da Cidade de Niterói

14h - Égua Mana (Carimbó)

15h - Jongo Folha de Amendoeira

16h - Mingo Silva e SAMBADILAH

Oficinas com inscrições no local

Sábado, 30 de novembro

NITERÓI PRETA: ESTAÇÃO HIP HOP

Morro do Estado

A celebração da cultura preta merece uma noite do melhor do Hip Hop na cena local.

PALCO

14h - DJ Drei

16h - Joana

16h - Um Favelado Qualquer (Rafael Inácio)

16h - Gênesis

17h - Akin apresenta: Brisa

18h - Kmila CDD

19h - SPIRITUAL HIP HOP: Jef Rodriguez convida Biab e Joca

20h - Leall

OFICINA

14h - Oficina Introdução ao universo Hip Hop

14h - Oficina Wolf Crew

GRAFITE

15h Cibelle Arcanjo

15h Aila Ailita

Oficinas com inscrições no local