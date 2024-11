EUA Doam 4 Bilhões de dólares para Combater Pobreza Global

Joe Biden participa de cúpula do G20 no Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

Joe Biden participa de cúpula do G20 no Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

O presidente dos EUA, Joe Biden, comprometeu-se a doar US$ 4 bilhões para o fundo da Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA) do Banco Mundial, destinado aos países mais pobres.

A informação foi confirmada pela Reuters por duas fontes. O anúncio foi feito durante a reunião de cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Este valor supera os US$ 3,5 bilhões da rodada anterior de financiamento em 2021.

Leia também

Pastor fundador da igreja Bola de Neve morre em acidente de moto em São Paulo

Polícia Militar encontra corpo carbonizado na zona oeste do RJ