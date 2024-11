Pastor fundador da igreja Bola de Neve morre em acidente de moto em São Paulo

O pastor Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, mais conhecido como apóstolo Rina, fundador da igreja evangélica Bola de Neve, faleceu no início da noite de domingo (17), após um acidente de moto em São Paulo. O homem de 52 anos voltava de um culto em São João da Boa Vista, junto do grupo Pregadores do Asfalto, um motoclube religioso, quando perdeu o controle de sua motocicleta e caiu. O acidente aconteceu na altura km 131 da Rodovia Dom Pedro (SP-095), em Campinas.

Segundo a concessionária da rodovia, Rina apresentava uma fratura de clavícula no momento do resgate. Pessoas que presenciaram o acidente, afirmaram que o pastor aparentava ter muitas costelas quebradas. O religioso foi encaminhado ao Hospital de Clínicas da Unicamp, onde chegou em parada cardíaca, a equipe médica tentou reanimá-lo, mas não obteve sucesso.

A Bola de Neve é uma das maiores igrejas do Brasil, famosas por atrair fieis amantes de esportes radicais. Ao todo, a marca tem 560 igrejas em 34 países pelo mundo.

O apóstolo Rina, estava afastado de suas funções na igreja desde o início de junho por conta de denúncias de agressões contra sua esposa, a pastora e cantora gospel Denise Seixas. A mulher chegou a conseguir uma medida protetiva contra o homem por denúncias de lesão corporal, violência psicológica, ameaça, injúria e difamação.

Ele negava as acusações, e, antes de ser afastado pelo Conselho Deliberativo da igreja, já havia anunciado que se retiraria da liderança para cuidar da mulher, que disse sofrer de ansiedade. O caso veio a público após Nathan Gouveia, filho de Denise de um casamento anterior, filmar uma discussão do casal, o jovem afirmou que o pastor planejava internar sua mãe em uma clínica psiquiátrica. Nathan inclusive, disse já ter sido agredido por Rina.

Uma ex-funcionária da igreja de 39 anos também denunciou o pastor por importunação sexual. O caso aconteceu em 2017, quando era funcionária dele na igreja, mas ela só registrou boletim de ocorrência no dia 10 de junho de 2024, depois que Rina foi denunciado por violência doméstica e psicológica por Denise.