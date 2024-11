Ed Motta se pronuncia após demitir funcionário durante show

Confusão aconteceu durante show no festival Rock the Mountain - Foto: Reprodução/Instagram

O cantor e compositor Ed Motta usou seu perfil no Instagram nesta segunda (18) para se manifestar sobre um momento inusitado que protagonizou neste final de semana. Neste domingo (17), durante um show no festival Rock The Mountain, em Itaipava, Região Serrana do Rio, o artista foi flagrado xingando e demitindo um funcionário de apoio (roadie) que trabalhava na apresentação. Nas redes, ele pediu desculpas pelo episódio.

O trecho do show foi registrado por espectadores e compartilhado nas redes. No vídeo, é possível ouvir Ed, logo antes de iniciar uma música, dizendo para o funcionário: "Você está fora, cara. Eu tinha falado que você ia ficar, mas este é o último show que você faz". Em seguida, o roadie tenta se aproximar do cantor que, já tocando os primeiros acordes da música, solta: "Filho da put*. Sai de perto de mim". O momento despertou vaias no público presente. Confira o trecho:





Mais tarde, o momento despertou comentários negativos nas redes sociais do cantor, que, nesta segunda (18), respondeu uma das internautas que considerou o momento desrespeitoso. Ed classificou como "graves" os erros cometidos pelo funcionário, mas não entrou em detalhes sobre o que o roadie cometeu.

"Foram menos cuidadosos e profissionais comigo. Todos recebem o mesmo cachê, o nível dos erros cometidos comprometeram a minha performance e consequentemente a da banda. Não foi coisa simples, coisa pouca. Foi grave, sério. Mas você tem toda razão. Eu deveria ter uma inteligência emocional (sangue de barata) mais aguçada. Pedi desculpas pelo ocorrido no show e peço novamente a você e todos os presentes", escreveu o cantor.