"Ainda estou aqui" supera 1 milhão de espectadores nos cinemas brasileiros em apenas duas semanas

O filme "Ainda estou aqui", do diretor Walter Salles, indicado para representar o Brasil no Oscar na categoria melhor filme internacional, superou a marca de 1 milhão de espectadores nas salas de cinema de todo o país. Com isso, o longa se junta a "Minha irmã e eu", "Os farofeiros 2" e "Nosso lar 2: os mensageiros", como as únicas produções brasileiras que bateram a marca do milhão, algo que não acontecia desde 2020.

Após 11 dias em cartaz, a produção acumula um público de 1.057 milhão de espectadores. Segundo a Sony Pictures, o público do segundo final de semana foi 31% superior ao do primeiro. O filme entrou em cartaz no dia 7 de novembro, e em seu primeiro fim de semana liderou as bilheterias com exibições em 189 cidades e 610 salas de cinema, levando mais de 350 mil pessoas ao cinema.

Em seu segundo final de semana em cartaz, o longa foi a segunda produção mais vista no país, perdendo apenas para o "Gladiador 2", filme americano com Denzel Washington. Após vencer o prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza e ser selecionado para mais de 40 festivais internacionais e nacionais, "Ainda estou aqui", estrelado por Selton Mello e Fernanda Torres, movimentou também as redes sociais, com diversas pessoas postando seus relados sobre como se sentirão vendo a produção, com sessões lotadas e aplausos no final.

O desempenho do filme nos cinemas foi destaque nas principais publicações brasileiras, que ressaltaram as sessões esgotadas pelo Brasil e a comoção dos espectadores. A imprensa internacional também levou ao mundo.

No Letterbox, site voltado para resenhas de filmes, o longa ficou em quarto lugar entre os top 10 da semana passada, com uma das melhores médias de avaliação da plataforma. A rede social para cinéfilos também tem uma lista de 250 filmes mais bem avaliados de todos os tempos e “Ainda Estou Aqui” já entrou nessa seleta lista na posição 232, ao lado de dois outros filmes brasileiros: “Central do Brasil”, que está no número 164, e “Cidade de Deus”, décimo segundo filme mais bem votado do ranking.

O longa inspirado no livro de Marcelo Rubens Paiva, relata o Brasil no início da década de 1970 e o endurecimento da ditadura militar. No Rio de Janeiro, a família Paiva, Rubens (Selton Nello), Eunice (Fernanda Torres) e seus cinco filhos, vivem à beira da praia em uma casa de portas abertas para os amigos. Um dia, Rubens Paiva é levado por militares à paisana e desaparece. Eunice, cuja busca pela verdade sobre o destino de seu marido se estenderia por décadas, é obrigada a se reinventar e traçar um novo futuro para si e seus filhos.