Beyoncé anuncia show em intervalo de jogo no Natal: 'Papai Noel está diferente'

Na madrugada desta segunda-feira (18), Beyoncé anunciou uma novidade que deixou seus fãs eufóricos: ela se apresentará no Natal, no dia 25 de dezembro, durante o intervalo de um jogo de futebol americano. A cantora faz sua performance no dia em que os times Baltimore Ravens e Houston Texans se enfrentam em campo.

No vídeo compartilhado pela artista, ela aparece em cima de um carro, com os cabelos ao vento, usando um chapéu de cowboy e um vestido com as cores branca, vermelha e azul. Ela pega uma bola de futebol americano e posa para a câmera.

O show no intervalo do jogo será transmitido no streaming, inclusive no Brasil, através da Netflix. Os fãs lotaram de comentários o vídeo compartilhado por Beyoncé.

"Te amo, mamãe", escreveu o ex-"BBB" Marcus Vinicius. "Mulher", disse a cantora Any Gabrielly. "Papai Noel está diferente", brincou outro internauta. "Obrigada pelo presente de Natal", escreveu mais um seguidor.

No último Natal, de 2023, Beyoncé fez uma surpresa especial para os fãs brasileiros. A cantora esteve em Salvador para divulgar o filme de sua última turnê, "Renaissance", no dia 21 de dezembro.