Geóloga morre após cair sacada em bar na Lapa

Virgínia Gazola, de 29 anos, geóloga que caiu de um edifício irregular, na Lapa, no Rio de Janeiro, morreu neste domingo (17). A jovem estava internada desde sábado (9), em estado grave.

O caso ocorreu enquanto a jovem assistia um show de uma roda de samba no Armazém do Campo, na Lapa. De acordo com testemunhas, a queda aconteceu depois que a geóloga se apoiou na grade do segundo andar, que já estava quebrada.

A queda sofrida pela vítima foi de uma altura de aproximadamente 6 metros, e por isso, precisou ser encaminhada para o hospital, onde ficou em coma induzido, porém, não resistiu aos ferimentos.

O Armazém do Campo usou as redes sociais para publicar uma nota de pesar sobre a morte da jovem.

O Corpo de Bombeiros interditou o local na última segunda-feira (11). De acordo com informações repassadas pela corporação, o prédio está irregular e não tem autorização para fazer eventos, somente para funcionar como comércio. Os proprietários terão um prazo de 90 dias para regularizar a situação do imóvel.