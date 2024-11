Diversidade e Luta: Maricá recebe 10ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+

O evento conta com o apoio do Fórum LGBTQIAPN+ de Maricá e Itaipuaçu, Fórum de Lésbicas de Maricá e o Conselho Municipal dos Direitos Humanos LGBTQIA de Maricá - Foto: Divulgação/ Elsson Campos

O evento conta com o apoio do Fórum LGBTQIAPN+ de Maricá e Itaipuaçu, Fórum de Lésbicas de Maricá e o Conselho Municipal dos Direitos Humanos LGBTQIA de Maricá - Foto: Divulgação/ Elsson Campos

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Participação Popular e Direitos Humanos (SPPDH), promoveu ontem (17) a 10ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIAPN+. Após a concentração na Avenida Vereador Francisco Sabino da Costa, os ativistas seguiram para a Praça Orlando de Barros Pimentel.

Com o tema “Orgulho e Resistência”, o evento, que celebrou a cultura LGBTQIAPN+ e a diversidade com objetivo de reforçar as lutas contra o preconceito e a discriminação, contou com dois trios elétricos, além de um grande time de artistas e DJs empenhados em manter o público animado. Entre eles: Carol Sabá, Olívia Dark, Avila, Maykon Pereira, Yolo, Angélica Rawaxi, Daniby, Loretta Yang, Brunet, Kyra O’Neíl, Jurema, Thaís TH, Ruan Berry, Gabriel Kirton, Ivan Heros, Katya Jones, Gabriell Pelech, Boivi, Hevilly Mury, Erick Jordann, Jurema Bellini e Luky LK.

Em parceria com a Associação Brasileira de Lésbicas, um dos trios foi dedicado a esse público, batizado de “Marcia Marçal” em homenagem a uma das fundadoras da Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ de Maricá. Na praça Orlando de Barros, estava disponível uma Tenda do Projeto TransVida, para retificação civil e de gênero para pessoas trans.

“O tema Orgulho e Resistência vem para afirmar nossos direitos por um futuro de mais avanços! Nós celebramos a vida e o amor, dizemos não ao preconceito, discriminação e LGBTIfobia. Seguiremos lutando pela cidadania, inclusão social e pelos direitos das pessoas LGBTQIAPN+”, declarou Carlos Alves, coordenador de assuntos LGBTQIAPN+ da SPPDH.

1/7 | Foto: Divulgação/ Elsson Campos

2/7 | Foto: Divulgação/ Elsson Campos

3/7 | Foto: Divulgação/ Elsson Campos

4/7 | Foto: Divulgação/ Elsson Campos

5/7 | Foto: Divulgação/ Elsson Campos

6/7 | Foto: Divulgação/ Elsson Campos

7/7 | Foto: Divulgação/ Elsson Campos















Leia também:



Beyoncé anuncia show em intervalo de jogo no Natal: 'Papai Noel está diferente'

Curiosidades gonçalenses: Você sabia que SG possui obeliscos que remetem ao passado industrial da cidade?

Público vibra com a festa

A enfermeira Alice Guimarães, de 30 anos, aproveitou o domingo de sol para prestigiar a Parada LGBTQIAPN+ e gostou da festa.

“Estou adorando o evento. É bem diversificado, com diversas pessoas que lutam por uma causa muito importante. Sou simpatizante e acho que devemos também fazer parte dessa luta. Uma festa linda e muito animada”, contou a moradora de Itapeba.

Bruno Silva, estudante universitário, de 21 anos, acredita que esse seja um evento importante para a cidade.

“Aqui está tendo uma diversidade muito grande com gays, lésbicas e héteros. É um evento muito importante para cidade de Maricá, para que todos tenham conhecimento e que possamos buscar igualdade, além da luta pelas causas da comunidade LGBTQIAPN+”, destacou.

O evento conta com o apoio do Fórum LGBTQIAPN+ de Maricá e Itaipuaçu, Fórum de Lésbicas de Maricá e o Conselho Municipal dos Direitos Humanos LGBTQIA de Maricá.