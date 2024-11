Feriado nublado deixa São Gonçalo sem movimento nesta sexta (15)

Ruas vazias e céu cheio de nuvens marcaram a paisagem de São Gonçalo na manhã desta sexta-feira (15), feriado da Proclamação da República. As principais vias e centros comerciais da cidade viram pouca movimentação no primeiro dia do feriadão na cidade.

No "Rodo", muitas lojas não chegaram a abrir as portas e mesmo os comerciantes informais da região, como os que trabalham nos estandes da Praça Luiz Palmier, só começaram as atividades por volta das 9h30. O vendedor Marcos Assis, de 51 anos, conta que a movimentação para o feriado começou bem abaixo do esperado para datas do tipo.

"Se tivesse com sol, o pessoal saía para fazer compras. Mas a chuva complicou, o pessoal fica querendo ficar em casa. Acaba que só vem para a rua vendedor e, vocês, repórteres", brinca o comerciante.

O início do dia realmente foi marcado por fortes pancadas de chuva, que começaram logo no início da manhã e atingiram regiões isoladas da cidade até às 10h. Até o início da tarde, não havia registros de fortes alagamentos, mas a chuva chegou a formar alguns bolsões d'água em vias de acesso ao Centro e a outros municípios, como na Rua Dr. Nilo Peçanha, no Mutondo, e na Rua Oliveira Botelho, em Neves.

Os bolsões não atrapalharam muito, no entanto, já que o fluxo de carros também foi abaixo de normal. Na rodovia BR-101, mesmo os viajantes do feriadão não afetaram o trânsito, que contou com poucos carros.

Depois da chuva é que os comerciantes foram começar a ver alguma movimentação ainda que discreta. Morador da região, Kailan Silva, de 20 anos, foi um dos que aproveitou o fim das pancadas para fazer compras com a namorada Bianca, de 16. "Tá valendo mais ou menos sair na rua para comprar, né? Tudo fechado aqui no Centro. Fora que os preços estão absurdos, tudo caro. Aí desanima", desabafa o morador.

O feriado deve seguir nublado em São Gonçalo, com previsão de mais algumas pancadas de chuva no fim da tarde. A previsão é de que a temperatura siga em torno de 27°C na cidade, de acordo com o portal Climatempo.