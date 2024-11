Centro de Referência de Medicina Tradicional Chinesa é inaugurado em Duque de Caxias

Duque de Caxias inaugurou o novo Centro de Referência de Medicina Tradicional Chinesa e Práticas Integrativas Complementares (PICS), instalado na Unidade Básica de Saúde Nair Borges Fernandes, no bairro Figueira, nesta quarta feira (13).

O novo Centro, irá oferecer serviços de acupuntura, auriculoterapia, terapia floral, cromoterapia e reiki. O projeto conta com a parceria firmada com representantes da Universidade de Gansu de Medicina Chinesa, proporcionando intercâmbios nas áreas de pesquisa, desenvolvimento farmacêutico, médico e na educação internacional da medicina tradicional do país asiático.

A parceria também proporcionou a viagem de alguns profissionais de saúde da rede municipal à China, para compartilhar conhecimentos e vivenciar, na prática, a aplicação dos métodos da medicina chinesa.

“Essa parceria com a China nos proporcionou incluir ensinamentos e práticas da medicina tradicional chinesa ao projeto do centro de referência. O objetivo é ampliar o acesso dos pacientes às práticas integrativas, como prevenção ou como um tratamento complementar de outras doenças, sejam elas agudas ou crônicas”, destacou Flávia Nascimento, coordenadora do Programa das PICS no município.