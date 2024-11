Imprensa internacional repercute atentado na Praça dos Três Poderes, em Brasília

Corpo do homem responsável pelas explosões já foi retirado do local - Foto: Reprodução - Bruno Peres/Agência Brasil

Corpo do homem responsável pelas explosões já foi retirado do local - Foto: Reprodução - Bruno Peres/Agência Brasil

A imprensa internacional está repercutindo a explosão na Praça dos Três Poderes, na noite desta quarta-feira (13), em Brasília, que resultou na morte de um homem e em um carro incendiado. Os principais veículos de comunicação internacionais que noticiaram a acontecido são Brazilian Report, Global News, DW, Reuters e CNN.

O ocorrido em Brasília foi matéria de destaque em todos esses jornais, com algumas lembrando o encontro do G20 que acontecerá no Rio de Janeiro, na próxima segunda (18) e terça-feira (19).

Brazilian Report: “Homem morre após explosão perto do Supremo Tribunal Federal (STF)”.

Global News: “Explosão em frente ao STF provoca evacuação e deixa um morto, dizem autoridades”.

DW (Alemanha): “Explosões são ouvidas do lado de fora do STF do Brasil”.

Reuters: “STF do Brasil é evacuado após explosão deixar um morto antes do G20”.

CNN (EUA): “Uma pessoa morre após duas explosões perto do STF do Brasil”.

Ainda há muitos outros jornais ao redor do mundo que observam os desdobramentos sobre o caso de forma atenta, como o “El País”, “The New York Times”, “The Guardian”, “Le Monde”, “La Nacion”.

Depois das duas explosões, o local foi cercado por policiais, o STF precisou ser evacuado às pressas e a sessão da Câmara dos Deputados suspensa. Próximo ao tribunal, o corpo de Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, responsável pelas explosões. Com isso, a Polícia Militar do Distrito Federal afirmou que ocorreu um “autoextermínio com explosivos”. As investigações por parte da Polícia Civil e da Polícia Federal já começaram.