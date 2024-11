Ônibus no Rio recebem adesivos e cartazes de campanha contra importunação sexual

Uma ação da Semove, entidade que representa 174 empresas de ônibus do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com o Instituto MovRio, responsável pelo Disque Denúncia, irá colocar cartazes e adesivos nos coletivos. A iniciativa faz parte da campanha "Não se cale!", de combate à importunação sexual no sistema de transporte do Rio.

As peças terão um QR Code, que irá direcionar os importunados direto para o canal do Disque Denúncia. Os relatos serão realizados em tempo real, com possibilidades do envio de vídeos e fotos, via WhatsApp. Os atendentes, então, farão o registro e a análise das informações, que serão encaminhadas em seguida às autoridades policiais.

A vítima ou quem denunciar o crime, será orientado também a como buscar ajuda psicológica, médica, ou registrar a ocorrência em uma delegacia. O anonimato é garantido.

"Estamos fortalecendo a rede que já existe de proteção a mulher com a inclusão do sistema de ônibus, que é responsável pelo transporte de mais de 4 milhões de passageiros por dia em todo o Estado. Nossa intenção é estimular as denúncias não só por parte das vítimas, mas, principalmente, de outros passageiros que presenciarem casos de importunação sexual. Temos que criar um ambiente seguro para as mulheres", afirmou a diretora de Mobilidade da Semove, Richele Cabral.

"Queremos criar um transporte seguro para as mulheres, onde todos os passageiros se sintam encorajados a denunciar casos de assédio. Com o Disque Denúncia, cada relato é uma ferramenta de proteção, sempre garantindo o anonimato para quem denuncia. A pessoa pode ligar para o telefone (21)2253-1177, que também está habilitado para WhatsApp, e enviar fotos e vídeos, que ajudarão a polícia na identificação do assediador", concluiu Renato Almeida, coordenador-geral do Disque Denúncia.

A iniciativa tem como objetivo criar um ambiente de maior proteção as mulheres, que são maioria entre os passageiros, conforme uma pesquisa recente da Confederação Nacional do Transporte (CNT).