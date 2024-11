Felipe Prior é condenado a 6 anos de prisão por estupro

O Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou a segunda condenação de estupro contra Felipe Prior, ex-bbb e arquiteto, realizada pelo Ministério Público (MP). Prior é condenado pela segunda vez pelo mesmo crime, sendo que o primeiro crime teria acontecido em 2014.

De acordo com informações divulgadas pelo colunista Gabriel Perline, da Contigo, a Justiça de São Paula, havia decidido, em setembro, que aumentaria a pena de Prior pelo crime de estupro. Na última segunda-feira (11), foi confirmado, através do portal Leo Dias, que a decisão foi aceita pelo juiz Vinicius Castrequini Bufulin, que atestou que as provas apresentadas pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP), eram o bastante para manter a condenação de Prior em 6 anos de prisão, sendo cumpridos a princípio em regime semiaberto.

O caso do qual Prior está sendo condenado no momento, teria ocorrido em fevereiro de 2015. O ex-bbb admite que houve relação sexual com a mulher, porém havia sido um ato consentido.

"Em vista do exposto, julgo procedente o pedido para condenar o réu Felipe Antoniazzi Prior à pena do artigo 213, caput, do Código Penal, que fixo em 6 anos de reclusão a ser cumpridos inicialmente em regime semiaberto", posicionamento do juiz responsável pelo caso.

Além da condenação, Prior ainda deverá custear o processo. O juiz alega que não há a necessidade da implementação da medida cautelar, sendo assim, ele permanecerá livre. “A pena é superior a quatro anos, de modo que somente o regime semiaberto ou fechado é cabíveis. Considerando que as circunstâncias não são prejudiciais, o regime semiaberto é o mais adequado", afirmou.

Entenda o caso:

De acordo com relatos encontrados no processo, durante uma viagem de Carnaval de 2015, o ex-bbb teria tentado beijar e passado a mão na vítima em uma piscina. Com vergonha, a mulher foi para uma barraca junto com Prior, onde ele forçou a relação sexual com a moça, que havia pedido para que parasse. Ignorando os pedidos, ele se aproveitou do tamanho e força física contra a mulher para cometer o ato.

A fuga da vítima só aconteceu pois Prior notou que uma amiga da moça estava se aproximando da barraca. Nesse momento, a mulher teria empurrado o estudante de arquitetura, e saído correndo.

Primeira condenação:

A primeira condenação de Felipe Prior pelo crime de estupro se deu em setembro deste ano, quando foi acusado por outro vítima. De acordo com a denúncia do MP, esse caso teria ocorrido em 2014, onde a condenação em 1ª instância aconteceu em julho.

Futuras condenações?

Fora esses dois casos, onde já houve a condenação, Felipe Prior, ainda responde na Justiça por mais três acusações de outras mulheres, que afirmam terem sido estupradas por ele, que por sua vez, nega e se diz inocente.