Andressa Urach assume namoro com criadora de conteúdo adulto; saiba mais

Novo casal à vista! Andressa Urach, de 37 anos, assumiu o namoro com a criadora de conteúdo adulto Mari Ávila, de 22, em uma publicação feita no Instagram Stories, na madrugada desta quarta-feira (13). Urach ainda explicou que o relacionamento das duas é aberto.

O casal curtiu uma balada na Vila Olímpia, em São Paulo, em clima de romance. No local, elas circularam de mãos dadas e trocaram beijos. A loira, então, se declarou: "A mulher mais linda é minha".

A ex-vice miss bumbum confirmou o namoro em sua rede social. "Apresento para vocês a minha namorada!! Homem é para sentar, mulher para namorar. Detalhe: temos uma relação aberta, então, ainda sentamos", declarou com tom bem- humorado.

Natural de Pindamonhangaba, interior de São Paulo, Mari trabalhou com prostituição dos 18 aos 20 anos e, atualmente, cria conteúdo para plataformas adultas. Em sua conta profissional, a morena tem mais de 183 mil assinantes que pagam para assistir aos seus vídeos. Ela está entre os perfis mais acessados da plataforma e já faturou cerca de R$ 4 milhões.

Vídeos em conjunto

No ano passado, a influenciadora chegou a protagonizar vídeos quentes com a atual namorada. Tudo foi filmado pelo filho de Andressa, Arthur. Uma curiosidade é que depois das gravações Mari ficou com o jovem. Na época, ele chegou a publicar uma foto na cama com a morena, e escreveu: "Obrigado, mãe".