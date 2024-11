Falta de luz provoca suspensão do abastecimento de água em São Gonçalo e Niterói

Depois de ficarem sem energia por quase toda a tarde - muitos ainda enfrentam o problema - os gonçalenses, niteroienses e maricaenses podem ficar sem abastecimento de água. O motivo é, ainda, a falta de energia no Sistema Imunana-Laranjal.

De acordo com comunicado da empresa Águas do Rio, durante a tarde, com a falta de energia "a distribuição de água tratada foi interrompida para São Gonçalo, Itaboraí, Maricá (Inoã e Itaipuaçu) e Ilha de Paquetá, no município do Rio de Janeiro". Ainda de acordo com a concessionária, a Enel já havia sido comunicada.

A Água de Niterói, responsável pelo abastecimento da Cidade Sorriso, também emitiu comunicado informando a interrupção do abastecimento. "Águas de Niterói informa que a operação do Sistema Imunana-Laranjal foi interrompida às 14h15 desta terça-feira (12/11), devido a uma falha no fornecimento de energia elétrica. A Enel já foi acionada, e técnicos da Cedae acompanham a normalização do fornecimento de energia para retomar a produção de água."

Com o problema, as concessionários solicitam que os usuários usem a água de maneira racionada para que se evite o desabastecimento.

Responsável pelo abastecimento de energia, a Enel foi procurada, mas não respondeu até o fechamento da matéria.