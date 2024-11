Prefeito de SG percorre unidades de saúde afetadas pela falta de energia

A Prefeitura de São Gonçalo informa que o município segue com pontos sem energia, neste final de noite de terça-feira (12). Duas unidades de saúde funcionam com auxílio de geradores. Nesta noite, o prefeito Capitão Nelson esteve em algumas unidades para checar as condições de atendimento.

Na UMPA de Santa Luzia, uma das que estão funcionando com gerador, o prefeito conversou com funcionários e pacientes e criticou a demora no restabelecimento da energia pela concessionária Enel. O Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR) também está com geradores.

O prefeito demonstrou preocupação e informou que já acionou a concessionária, a fim de cobrar agilidade na resolução do problema de falta de energia. Na manhã desta quarta-feira, o prefeito irá avaliar a situação e tomar as providências cabíveis para exigir o pronto restabelecimento da energia, caso o problema ainda não tenha sido resolvido.

Leia também:

Enel afirma que restabeleceu energia de 70% dos clientes em SG, Niterói e Maricá

Falta de luz provoca suspensão do abastecimento de água em São Gonçalo e Niterói