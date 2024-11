Enel afirma que restabeleceu energia de 70% dos clientes em SG, Niterói e Maricá

E Enel Rio informou, no início da noite desta terça-feira (12), que restabeleceu a energia de 73% dos clientes afetados por um problema na subestação Alcântara. Durante o dia, moradores de São Gonçalo, Niterói e Maricá sofreram com o apagão.

"A Enel Rio informa que normalizou o fornecimento de energia para 73% dos clientes que tiveram o fornecimento afetado na tarde de hoje (12) após uma ocorrência com origem na subestação Alcântara. Uma falha em um equipamento da subestação causou impacto no serviço para parte dos clientes das cidades de Niterói, São Gonçalo e Maricá. Técnicos da distribuidora seguem realizando manobras remotas na rede elétrica para normalizar gradualmente o serviço."

Leia também

➣ Apagão: São Gonçalo, Niterói e Maricá ficam sem energia na tarde desta terça

➣ Apagão em SG e Niterói: subestação no Alcântara deixa região coberta por fumaça

De acordo com a empresa, um curto-circuito fez com que houvesse fumaça no local e a necessidade da liberação de entrada por parte dos Bombeiros.

"Como a intercorrência gerou um curto-circuito e a liberação de fumaça na subestação, técnicos da distribuidora precisaram aguardar a liberação do Corpo de Bombeiros para acessar o local. O acesso já foi liberado e as equipes começaram a atuar nos reparos necessários. A empresa está apurando as causas do ocorrido."

Nas redes sociais, diversos moradores das três cidades seguem comunicando a falta de energia.