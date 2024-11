Golpista usa imagem de menina morta com câncer para aplicar golpes nas redes sociais

O caso foi registrado na 82ª DP (Maricá), que segue com as investigações - Foto: Divulgação - PCERJ

Golpistas estão usando a imagem de Maria Flor Dantas, de 6 anos, menina que morreu de câncer raro em setembro deste ano, para aplicar golpes nas redes sociais. A família da criança, que é de Maricá, denunciou a ação criminosa e por isso, a mãe, Juliana Dantas, teve suas redes sociais desativadas O criminoso se identifica como “Douglas”, e alega ser o pai da menina, usou perfis falsos no Instagram e Facebook para pedir doações.

De acordo com Juliana, ela só soube do golpe quando uma mulher a alertou sobre as contas que utilizavam fotos de Maria Flor. A conta falsa no Instagram e o link da vaquinha já foram desativadas, porém, os golpes ainda seguem sendo aplicados no Facebook. Muito abalada com a situação, Juliana usou as redes sociais do marido para esclarecer o que de fato está acontecendo e pediu para que a foto da filha não fosse usada no perfil falso. "O site da vaquinha e o Instagram saíram do ar, mas o Facebook ainda está ativo. Ele diz que é o pai da Maria Flor e está pedindo ajuda. Eu só quero tirar a foto da minha filha de lá, ele não é pai dela, e ela nem está mais aqui para pedir dinheiro. É uma mistura de sentimento terrível, impotência total", disse Juliana.

O golpista usa as fotos de Maria Flor, nas redes sociais falsas, e como legenda escreveu textos para comover os internautas a doarem dinheiro. “Meu nome é Diego e sou pai da Maria Flor, minha guerreira de 9 anos, ela está enfrentando um câncer. Hoje estamos aqui para compartilhar um pedacinho do coração da nossa Maria Flor! Ela é uma guerreira incrível, enfrentando o câncer com coragem e um sorriso que ilumina tudo ao seu redor. Estamos em uma jornada desafiadora e, para que ela receba o tratamento necessário, precisamos da sua ajuda. Cada contribuição, por menor que seja, faz uma enorme diferença na vida dela. Vamos juntos trazer esperança e amor à vida da nossa florzinha”.

O caso foi registrado na 82ª DP (Maricá), pelo crime de uso indevido das fotos da menina e a criação de perfis falsos. De acordo com a Polícia Civil, a investigação segue para identificar o autor e explicar as circunstâncias do fato.

A pequena Maria Flor lutava contra um tipo raro e agressivo de câncer conhecido como glioma pontino intrínseco difuso (DIPG), que geralmente atinge crianças de 4 e 6 anos. A história da menina, comoveu inúmeras pessoas no fim do ano passado, quando a família explicou da necessidade de ir aos Estados Unidos em busca de uma medicação específica para o tratamento. Na época o custo mensal foi avaliado em R$40 mil, o que gerou muitas doações, contando também com apoio de famosos, para auxiliar nas despesas. Por meio de uma vaquinha, foi possível arrecadar R$74 mil.

Já esse ano, em abril, o tumor se estabilizou, o que levou a criança a realizar algumas atividades normais de sua idade. Porém, em maio, o estado de saúde da menina se agravou mais uma vez e no dia 5 de setembro, Maria Flor não resistiu ao tumor.