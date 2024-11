Polícia Civil fecha call center do 'golpe do empréstimo' e prende 11 pessoas em flagrante

Um call center clandestino foi fechado pelos policiais civis da Delegacia Especializada em Armas, Pessoas e Tóxicos (DEAPTI), nesta segunda-feira (11), no Centro do Rio, por aplicar golpes de empréstimos consignados.

Os agentes conduziram 19 pessoas à delegacia, sendo que 11 foram presos em flagrante pelo crime de associação criminosa. Houve também a apreensão de computadores e outros equipamentos.

O call center oferecia transações fraudulentas às vítimas. O estabelecimento não entregou às autoridades nenhum documento que autorizasse o seu funcionamento. No local, foram apreendidos manuais de orientação para os operadores, que diziam trabalhar em instituições financeiras conhecidas no ramo. Todas as apreensões foram documentadas no laudo de perícia.

Os detidos foram conduzidos para uma unidade prisional, onde encontram-se à disposição da Justiça.