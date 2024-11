Fotógrafo terá que passar por cirurgia após ser atingido por explosão na final da Copa do Brasil

O fotógrafo Nuremberg José Maria, de 67 anos, foi atingido por uma das explosões de bombas lançadas pela torcida do Atlético-MG no gramado da Arena MRV durante a final da Copa do Brasil, no último domingo (10). O acidente ocorreu logo após o gol do Flamengo, machucando o jornalista e deixando alguns equipamentos danificados.

Nuremberg teve seu pé imobilizado com bandagens e precisará passar por uma cirurgia. Outra bomba explodiu abaixo da cadeira do fotojornalista Fred Magno, do jornal O Tempo. Equipamentos do profissional, como lentes, câmeras e notebook foram danificados.

Fotógrafo teve o pé machucado pela explosão | Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Atos de vandalismo

Torcedores do Atlético praticaram ações de destruição durante e depois da vitória do Flamengo por 1X 0. As bombas que feriram e danificaram os equipamentos dos jornalistas, também quase atingiram os jogadores em campo.

Em nota oficial, a Associação dos Repórteres Cinematográficos de Minas Gerais (Arfoc-MG) expressou seu pesar pelo ocorrido. Na declaração, a entidade também fez cobranças ao Atlético-MG e à Arena MRV. "Arfoc-MG presta solidariedade a todos os seus associados e demais profissionais de imprensa atingidos pelos atos violentos promovidos pelos vândalos travestidos de torcedores do Atlético-MG e cobra a Arena MRV e o Atlético-MG medidas que assegurem e preservem a integridade física de seus associados, bem como de seus equipamentos", destacou a instituição.