Polícia conclui que filhou atropelou a mãe de propósito para matá-la em Campos dos Goytacazes

A Polícia Civil concluiu que o estudante de medicina Carlos Eduardo Tavares de Aquino Cardoso, de 32 anos, teve a intenção de matar a própria mãe, Eliana de Lima Tavares Cardoso, atropelada em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. A mulher andava de bicicleta elétrica quando foi atingida pelo carro do filho na noite de 28 de outubro, no bairro Jardim Carioca. Eliana morreu na hora.

De acordo com as autoridades, Carlos bateu em outro carro e feriu cinco pessoas ao tentar da cena do crime. O Ministério Público denunciou o caso à justiça. Segundo o delegado responsável, Carlos Augusto Guimarães, o criminoso irá responder por feminicídio cinco lesões corporais culposas contra os feridos que estavam no carro atingido e por dirigir sob efeito de entorpecente.

Leia também:

Polícia prende no Rio cantor de forró acusado do tentar matar gari no Rio Grande do Norte

PM acusado por disparo que matou menina de 8 anos no Rio, é absolvido por júri popular

O delegado pontuou que alguns atos foram analisados para comprovar o intuito do estudante ao atropelar sua mãe. Fatores como o uso do veículo de forma anormal pouco antes do acidente; a questão de tentar fugir do local do crime e o menosprezo de ver a mãe morta e sequer esboçar qualquer tipo de sentimento daquilo tudo foram pontos cruciais para as investigações.

Além disso, a Polícia Civil também considerou o histórico de agressões sofridas pela vítima, sobretudo em razão do acusado ser usuário de drogas. Foi comprovado que horas antes do crime, o médico saiu para comprar cocaína e maconha na comunidade Tira-Gosto. Ao retornar do local e avistar a mãe andando de bicicleta na Avenida Francisco Lamego, Carlos avançou com o carro em sua direção.

Atualmente, Carlos Eduardo está em um presídio de Itaperuna, no Noroeste do Rio.