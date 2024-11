Lula está liberado para realizar viagens aéreas, diz boletim médico

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi liberado pelos médicos para realizar viagens aéreas, segundo boletim divulgado pela assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, neste domingo (10). O político estava há semanas sem andar de avião por conta de uma pancada na cabeça, que levou em um acidente doméstico, no dia 19 de outubro.

O petista foi liberado às vésperas da cúpula do G20, encontro das maiores economias do mundo, que acontecerá nos dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro. Depois de precisar se ausentar de encontros internacionais importantes, como o Brics, Lula deve embarcar para a cidade maravilhosa na noite de quarta-feira (14) - já que terá compromissos públicos no local a partir do dia seguinte.

O boletim médico foi oficializado após o presidente passar por novo exame na unidade do hospital Sírio-Libanês, em Brasília. O documento é assinado pelo diretor de Governança Clínica do hospital, Rafael Gadia, e pela diretora clínica, Luiza Dib. Segundo o texto divulgado, o presidente não apresenta sintomas.

"O exame mostrou melhora em relação aos anteriores, devendo manter suas atividades habituais, com liberação para viagem aérea", afirma o boletim médico. Ele é acompanhado pelos doutores Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio.

Na última semana, Lula explicou publicamente como se machucou, em entrevista à RedeTV. Ele estava cortando as unhas sentado em um banquinho e se desequilibrou quando foi guardar os instrumentos que utilizou durante o processo. "Foi uma batida muito forte, saiu muito sangue. Eu achei que tinha rachado o cérebro, rachado o casco. Eu fui direto para o Sírio-Libanês, achei que era uma coisa muito mais grave", afirmou.