Hospital de Nova Iguaçu promove capacitação em libras para seus funcionários

Capacitação em Libras no Hospital Iguassu - Foto: Renato Fonseca

O Hospital Iguassú Maternidade Mariana Bulhões, inaugurado em abril deste ano, no bairro de Maquetá, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, vem capacitando seus funcionários para o aprendizado em Línguas de Sinais, para que a equipe esteja cada vez mais capacitada para atender pacientes surdos.

Na sexta-feira (8), a unidade realizou mais uma sessão de treinamento, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização e Prevenção à Surdez, celebrado neste domingo, 10 de novembro.

"Muitos surdos evitam ir a determinados lugares pela dificuldade de comunicação. Se cada instituição tiver funcionários capacitados em Libras, o ambiente será mais acessível para receber essas pessoas", comentou Letícia.

Além do Hospital Iguassú, os treinamentos em Libras também acontecem no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI). O projeto pretende que ambas as unidades aumentem a frequência das aulas para qualificar uma maior quantidade de funcionários e aprimorar o atendimento.