Bebê morre durante o parto após ter pescoço quebrado na Bahia

Recém-nascido morreu após ter o pescoço quebrado durante o parto na última quinta-feira (31). O caso aconteceu na maternidade Albert Sabin, no bairro Fazenda Grande II, Salvador. De acordo com as informações da Polícia Civil da Bahia, o ferimento aconteceu durante o nascimento, e o bebe não resistiu.

O caso está sendo acompanhado pela 13ª Delegacia Territorial de Cajazeiras e tem aguardado a conclusão dos laudos periciais.

Por meio da Promotoria de Justiça de Saúde da capital, o Ministério Público da Bahia investigará o caso para apurar possível erro profissional e possível violência obstétrica.

