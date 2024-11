Pub Gospel fecha as portas e vira boate de 'funk proibidão'

O Kairós Pub Gospel, espaço dedicado a comunidade evangélica, fechou suas portas após três semanas de funcionamento em Anápolis, cidade a 57 km de Goiânia. O empreendimento, que tinha sido inaugurado no dia 12 de outubro, foi substituído por uma boate com um perfil e público bem diferente.

No lugar do pub gospel, o mesmo dono abriu a Deusa’s Lounge, uma boate mais moderna e sem conteúdos bíblicos. Ao som de um "funk proibidão", jovens de toda a cidade curtiram a noite no novo "inferninho", inaugurado no dia 02 de novembro.

Abertura do novo espaço contou com a participação de djs da cidade | Foto: Divulgação/Redes Sociais

No perfil do antigo estabelecimento cristão, consta a seguinte informação: “Trabalhos encerrados. Reabriremos quando Deus permitir, mas o Kairós cumpriu seu propósito”. O nome do local, inclusive, tem um propósito. Na mitologia grega, a palavra "Kairós" significa momento certo ou oportuno. Já na bíblia, o sentido é bem similar, o termo é a personificação do tempo adequado e da melhor oportunidade.



Serviços sagrados

Em seu curto período de funcionamento, o pub chamou a atenção por seus drinks sem álcool, mensagens bíblicas e shows de artistas gospel. Além de um cardápio de petiscos com nomes relacionados ao cristianismo, como o "hambúrguer apocalíptico".