G20: voos do Aeroporto Santos Dummont serão direcionados para o Galeão por motivos de segurança

Suspensão será necessária pelas restrições de mobilidade nas proximidades do Museu de Arte Moderna, local do evento - Foto: Agência Brasil/Fernando Frazão

Por conta de medidas de segurança, o Ministério de Portos e Aeroportos e pela Agência Nacional de Aviação Civil(Anac) adotaram um plano que interromperá as atividades aéreas do Aeroporto Santos Dummont nos dias 18 e 19 deste mês, durante a Cúpula do G20, na capital carioca.

De acordo com o Governo Federal, as operações aéreas serão transferidas para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, popularmente conhecido como Galeão. A medida, que seguirá as diretrizes de cada companhia aérea e capacidade operacional do aeroporto, atende uma solicitação da Prefeitura do Rio para o Ministério da Defesa para garantir a segurança do evento.

A suspensão temporária dos voos será necessária diante das restrições de mobilidade nas proximidades do Museu de Arte Moderna (MAM Rio), onde a Cúpula do G20 será sediada, localizado a 550 metros do Aeroporto Santos Dumont.

A Prefeitura do Rio planejou, junto com órgãos federais, a operação das vias de acesso ao Galeão para evitar transtornos de trânsito à população.A Anac reforça que as companhias aéreas deverão observar ainda, quanto ao atendimento aos passageiros que terão seus voos cancelados ou alterados.

O que é o G20?

A cúpula do G20 é um fórum internacional que une as 19 as maiores economias do mundo, além das Uniões Europeia e Africana. Criado em 1999, o evento tem como objetivo discutir e promover a cooperação financeira e econômica global.