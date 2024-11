Professor dá 15 dicas 'de ouro' para o segundo dia do Enem

Faltam poucos dias para o segundo dia de provas do Enem 2024, e muitos candidatos estão em busca das melhores estratégias para se sair bem nas provas de Ciências da Natureza e Matemática. No primeiro dia da aplicação do exame, foram registrados mais de 3 milhões de estudantes, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Nessa próxima etapa, os candidatos enfrentarão 90 questões. A prova abrange os conteúdos de Biologia, Física e Química, enquanto a de Matemática aborda exclusivamente a Matemática e suas Tecnologias. O professor Paulo Jubilut, criador do Aprova Total – plataforma dedicada a preparar estudantes para os vestibulares – lembra que o Enem desenvolve também perguntas interdisciplinares, que podem combinar conteúdos de mais de uma disciplina.

A aplicação da prova começa às 13h30 e vai até às 18h30, com um total de 5 horas para resolver as questões. Os portões dos locais de prova abrem às 12h e fecham pontualmente às 13h, horário de Brasília. O candidato pode deixar a sala de prova após o período de 2 horas, ou seja, a partir das 15h30, caso já tenha terminado a prova ou prefira sair mais cedo. Já se o aluno quiser sair com o caderno de prova do dia, deve aguardar a saída às 18h.

Para quem está pensando em faltar o segundo dia porque acha que não foi muito bem no primeiro, o professor aconselha a repensar. “Esse não é o momento de desistir! Existem diversos fatores, como a TRI, que tornam a nota difícil de prever. Minha sincera orientação é que abstraiam o desempenho do primeiro dia e façam o segundo focados, sem se preocupar com os resultados anteriores”, reforça.

Para ajudar os alunos nesta etapa, a plataforma Aprova Total levantou 15 dicas práticas para o momento da prova. Confira!

Biologia

1. Como o Enem é uma prova muito contextualizada, a leitura do texto de apoio não garante que o aluno saiba qual o tema da questão. O ideal é ganhar tempo lendo primeiro o comando e, depois, o texto, para saber no que prestar atenção durante a leitura.

2. O comando também vai ser muito importante ao analisar as alternativas, pois pode haver opções que não estão incorretas, mas que não respondem exatamente ao que o comando pede.

3. O Enem utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI) para calcular a pontuação. A TRI avalia a consistência das respostas, de modo que acertar questões difíceis e errar questões fáceis pode indicar um chute, reduzindo a pontuação. Por isso, em caso de dúvidas, é importante priorizar as questões mais simples, pois acertá-las pode aumentar a confiabilidade do desempenho e ajuda a evitar a penalização da TRI.

Física

4. Destaque os dados numéricos do enunciado. Isso vai ajudar a relacionar as informações e raciocinar melhor para entender qual fórmula usar

5. Atenção as unidades. Além de aumentar as chances de acerto, pode refrescar a memória para lembrar qual é a fórmula.

6. Durante a leitura de uma questão conceitual/teórica ou resolução das etapas de uma questão de cálculo, elimine as alternativas mais óbvias de estarem erradas. Além de aumentar a confiança, vai ajudar a visualizar melhor as opções.

7. Leia o comando atentamente é fundamental. O comando da questão vai servir como guia sobre o que é realmente necessário calcular. Por vezes, o valor obtido em um cálculo não é a resposta final, mas apenas uma parte da resolução.

Química

8. Para otimizar o tempo, comece resolvendo as questões que têm enunciado mais curto e direto. Deixe os exercícios com cálculos ou enunciados mais longos para depois.

9. Algumas questões de Química possuem situações problema que a maioria dos candidatos conhece. Então, ler atentamente o comando é fundamental para encontrar a resposta.

10. Realize a leitura completa do texto base se realmente for necessário.

Matemática

11. Foque no que realmente importa e deixar de lado os detalhes que não fazem diferença nas questões com textos mais longos.

12. Dê prioridade a números e informações relevantes.

13. Leia de forma estratégica, buscando pistas nas próprias alternativas.

14. Para as questões em que as alternativas estão com valores distantes entre si, use a estimativa. Arredonde os números e evite cálculos excessivamente detalhados.

15. Por fim, administre bem o tempo, questões mais fáceis devem ser realizadas primeiro. Marque as questões mais difíceis de Matemática para resolver depois.