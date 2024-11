Churrasco mais caro? Inflação sobe e registra aumento no preço da carne em 5 anos

Os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgados pelo IBGE, nesta sexta-feira (8), revelam que a inflação saiu de 0,44% em setembro para 0,56% em outubro. Houve esse resultado por causa do aumento da conta de luz e dos alimentos. Somente os preços das carnes subiram 5,81% no mês, o que configura a maior alta em cinco anos.

Entre os nove grupos analisados pela pesquisa, oito atingiram alta em outubro. O desempenho que mais chamou a atenção, foi notado em Habitação, com aumento de 1,49%, ocasionado pela elevação dos preços da energia elétrica. O aumento registrado no mês foi em média de 4,74%.

Leia também:

Pub Gospel fecha as portas e vira boate de 'funk proibidão'



Obra de reurbanização no Centro de Niterói provoca mudança na circulação de ônibus

De acordo com André Almeida, gerente da pesquisa, o aumento ocorreu pois resultado da adoção da bandeira patamar 2, sendo a mais cara entre as tarifas.

Analisando a questão de alimentação e bebidas, houve um aumento de 1,06% em outubro, isso porque a alimentação em casa também registrou elevação, com 0,56% em setembro para 1,22% em outubro.

Outro tópico analisado pela pesquisa, foram os preços das carnes, onde também teve alta, indo para 5,81% em comparação ao mês anterior. Com esse dado, fica claro que houve a maior variação mensal desde novembro de 2020, quando aumentou para 6,5%, de acordo com o IBGE. Entre os cortes de carnes mais caras estão, o acém (9,09%), costela (7,40%), contrafilé (6,07%) e alcatra (5,79%).

Até mesmo fora de casa, o valor da alimentação registrou alta em outubro, com 0,65%, variação superior à de setembro. A refeição completa ficou mais cara, com 0,53% e o lanche aumentou 0,88%.

Apesar de haver muitos aumentos em diversas áreas, o mesmo não acontece com o grupo de Transporte, que atingiu uma queda de 0,38% no mês. Isso aconteceu, porque o preço das passagens aéreas caíram 11,5% no mês.

Em relação à queda, também houve contribuição pela queda dos valores de trem, metrô e ônibus urbano. De acordo com o IBGE, isso ocorreu por causa das gratuidades dadas à população nos dias das eleições municipais em outubro.

Outro tópico que teve queda, foram os combustíveis , com recuo de 0,17% no mês passado. Isso foi percebido tanto no valor do etanol quanto do óleo diesel e da gasolina. Entretanto, houve um aumento de 0,48% no gás veicular.