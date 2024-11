Homem que assumiu manipular resultados em partidas de futebol na CPI é preso em Dubai

William Rogatto, que assume participação na manipulação de resultados em jogos de futebol, foi preso pela Interpol na manhã desta sexta feira (8), após meses foragido. Ele surgiu nos noticiares nos últimos meses após depor na CPI que investiga manipulação de jogos e apostas esportivas.

William prestou depoimento por videoconferência em outubro, na ocasião o homem disse já ter rebaixado 42 times diferentes, para ter ganhos em apostas esportivos e que, seus lucros já passavam dos R$ 300 milhões.

Leia também:

Capitão Nelson celebra curso de Medicina da Universo em SG: 'Muito orgulho'



Corpo de motorista morto em assalto é sepultado em São Gonçalo



No depoimento, ele alegou que estaria em Portugal, um grupo de senadores até chegou a cogitar ir para a Europa, mas devido os impedimentos legais para se encontrar com o foragido, desistiram.

O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que está em contato com a Polícia Federal para viabilizar a extradição de William e também um acordo de delação premiada.