Morre aos 74 anos Dom Antônio de Orleans e Bragança, considerado príncipe imperial do Brasil

Morre Dom Antonio de Orleans e Bragança, de 74 anos, membro da Casa Imperial e da família imperial brasileira, nesta sexta-feira (8). O autoproclamado príncipe imperial do Brasil, morreu na Casa São José, local onde estava internado desde agosto.

Dom Antônio estava enfrentando problemas respiratórios e por isso estava internado na Casa de Saúde São José, localizada no Humaitá, Zona Sul. O príncipe era natural do Rio de Janeiro.

O membro da Casa Imperial deixa a esposa Dona Christine de Ligne, além de quatro filhos, Dom Pedro Luiz, Dom Rafael, Dona Amélia e Dona Maria Gabriela de Orleans e Bragança.

Segundo informações do site da Família Imperial, Dom Antonio João Maria José Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Orleans e Bragança, poderia ser o terceiro na linha de sucessão ao trono e à Coroa do Brasil, se ainda existisse monarquia no país.