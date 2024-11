Obra de reurbanização no Centro de Niterói provoca mudança na circulação de ônibus

Os passageiros que usam os ônibus que saem e chegam ao Terminal João Goulart, no Centro de Niterói, e fazem conexões com a Zona Sul, Região Oceânica e Região de Pendotiba precisam ficar atentos a uma mudança que começa a valer a partir da próxima segunda-feira (11): os pontos de 18 linhas do chamado Terminal Sul, que ficam na Avenida Visconde do Rio Branco, em frente ao Plaza Shopping, sofrerão mudanças de baias. Outras cinco linhas terão o ponto alterado para a Praça Juscelino Kubitschek.

A mudança, que vai impactar 23 linhas de ônibus, será realizada por causa do andamento das obras de urbanização do Centro. A Prefeitura de Niterói está investindo quase R$ 90 milhões para transformar toda a Avenida Visconde do Rio Branco e a orla da região.

Os ônibus que passam pela Av. Visconde do Rio Branco, com destino à Rua da Conceição ou para retorno ao Terminal João Goulart, terão seu local de parada alterado para um outro ponto dentro do Terminal Sul, na pista sentido Gragoatá. Após a parada, eles seguirão pela Avenida Visconde do Rio Branco, depois pela Rua General Osório, retornando à Avenida Visconde do Rio Branco, seguindo seu trajeto para a Rua da Conceição ou em direção ao Terminal João Goulart. Essa mudança vale para as linhas 32 (Cachoeira-Centro); 33 (Jurujuba-Centro); 35 (Baldeador-Centro); 36 (Sapê-Centro); 37 (Largo da Batalha-Centro); 38A (Itaipú-Centro); 39A (Piratininga-Centro); 40 (Maceió-Centro); 46 (Várzea das Moças-Centro); 47 (Vital Brazil - Centro); 47A (Vital Brazil - Centro - Circular); e 47B (Circular via MAC); 53 (Santa Rosa-Centro); 57 Santa Rosa-Centro, via Fagundes Varela); OC1 (Piratininga-Centro); OC2 (Itaipu-Centro); OC3 (Engenho do Mato-Centro); e OC3A (Itaipu-Centro, via Engenho do Mato).

Também haverá mudanças para os ônibus que saem do Terminal João Goulart no sentido Gragoatá. Eles farão paradas no novo ponto provisório na Praça Juscelino Kubitschek. Vão parar no local as linhas 30 (Martins Torres - Centro); 31 (Ponta d'Areia x Beltrão); 47 (Vital Brazil - Centro); 47A (Vital Brazil - Centro - Circular); e 47B (Circular via MAC). Os coletivos deverão seguir pela Avenida Visconde do Rio Branco, em direção ao Gragoatá.

Reurbanização - As alterações no trânsito fazem parte da obra de reurbanização da Avenida Visconde do Rio Branco. Antes dos aterros realizados no local, principalmente na década de 1970, o mar chegava até a avenida. A antiga orla se deteriorou e a Baía de Guanabara ficou mais distante. Agora, por iniciativa da Prefeitura, a orla está sendo revitalizada e ganhando novas funcionalidades.

No trecho norte da avenida, o projeto incluiu o entorno do Mercado São Pedro, a implantação de baias e novos pontos de ônibus no canteiro central, implantação de ciclovia, paisagismo e arborização. Na Praça Arariboia, houve a desobstrução e a ampliação do espaço para as laterais norte e sul da Estação das Barcas, com tratamento paisagístico e espaços de contemplação para a Baía de Guanabara.

As obras também requalificaram as vias do entorno da área da Concha Acústica, o acesso de entrada do Campus Gragoatá da UFF e a Rua Coronel Tamarindo. As intervenções chegaram à praça em frente ao Castelinho e à outra em frente ao Clube Gragoatá.

Ampliação do bicicletário – A Prefeitura de Niterói vai iniciar nas próximas semanas a obra de ampliação do Bicicletário Araribóia. O número de vagas para bicicletas no local passará de 446 para 960. O equipamento também ganhará dispositivos para carregamento de bicicletas elétricas. O investimento total na obra é de R$ 1,1 milhão. O equipamento é gerido pela Coordenadoria Niterói de Bicicleta e conta atualmente com 18 mil usuários cadastrados.

