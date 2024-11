Nikity Rock estreia neste sábado em São Francisco

No próximo sábado, dia 09 de novembro, acontece a estreia do projeto Nikity Rock, na Praça da Capoeira, ao lado do Skate Park, a partir das 16h. Com curadoria artística de Mário Pombo, o festival terá apresentações quinzenais, com bandas da cidade e convidadas, de abrangência nacional. A primeira edição, que acontecerá no dia do Rock Nacional, conta com as bandas Concreto Armado, de músicas autorais, Lougo Mouro, Ayoa, cover do grupo O Rappa e Dj Tony Dee, nos intervalos dos shows. O festival é realizado pela FAN e tem entrada gratuita.

Sobre as Bandas

A Concreto Armado é uma banda de rock autoral, que entende a arte como função social e ferramenta de transformação da realidade. As relações de poder permeiam o campo da linguagem cultural e artística e a Concreto Armado se insere nesse campo munida de poesia concreta, sem deixar de tocar nas subjetividades. O projeto busca aliar ativismo cultural e político em busca da sofisticação da linguagem artística enquanto função social.

A banda procura amalgamar a crítica da realidade social com exercícios de imaginação de outros mundos possíveis (um mundo onde caibam vários mundos), pois compreendemos a imaginação criativa como potência e riqueza e isso fica evidente nas letras, no ritmo e nas linhas melódicas.

Buscam honrar a tradição crítica do rock n roll, com inovações estéticas, na busca de oxigenação da cultura. Atualmente eles têm dois EP's lançados (Quem quer Manter a Ordem (2015) e Insustentável (2018) e dois videoclipes disponibilizados em todas as plataformas.

O grupo é formado por Julius Brito (voz), Luiz Augusto (guitarra), Mayco Barroso (guitarra), Felipe Gonçalves (Baixo) e Raphael Teixeira (bateria).

Foto: Divulgação

Com bastante experiência na bagagem, a Lougo Mouro, nascida, criada e inspirada em Niterói, já coleciona mais de 20 anos de estrada, expressando-se sempre com shows cheios de distorção e emoção, marcas registradas da banda. Lançaram o primeiro EP em 2008, auto-intitulado. Depois de trabalharem com vários singles autorais, a vontade de lançar um álbum coeso e com uma lógica interna falou mais alto, e contou com a produção de David Baeta para tal. Um trabalho que levou os cinco jovens de Niterói a viajarem para São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, dividindo palcos com bandas como Detonautas, Nx Zero, Dead Fish, Strike, Glória e Fresno. O Grito Rock, o maior festival integrado realizado ao redor do mundo, talvez seja o principal destaque dentre os diversos eventos que marcaram presença. Nos shows, o repertório é composto basicamente por músicas autorais, além de algumas releituras de bandas que influenciam a sonoridade do grupo, sempre abordando temas como o cotidiano e sentimentos.

FORMAÇÃO: Iolme Junior ( Vocal), Mácio Vieira (Guitarra), Gabriel Barbosa (Guitarra) e Vinicius Soares (Bateria).

Com o compromisso de reviver a energia e o impacto de uma das maiores bandas do Brasil, AYÔA, um projeto cover inovador, está de volta ao Brasil. Fundada por Marcus Nery, o vocalista que criou a banda na Austrália.

AYÔA começou sua trajetória na terra dos cangurus devido ao grande número de brasileiros que residiam lá. Durante quase cinco anos, a banda percorreu diversos estados australianos, conquistando fãs brasileiros e celebrando a música de O Rappa com muito entusiasmo.

Agora, Marcus Nery já no Brasil reúne-se com músicos experientes: André Beranger na bateria, Jorge Matias no baixo e Daniel Oliveira na guitarra. Juntos, eles revitalizam o projeto, trazendo de volta a magia dos anos de maiores sucesso de O Rappa para o cenário musical brasileiro. A banda já fez show em Curitiba, São Paulo e Niterói, cidade natal dos músicos, emocionando os fãs com uma performance autêntica e cheia de energia.

A banda tem como missão homenagear e reviver os grandes sucessos de O Rappa, proporcionando ao público uma experiência nostálgica e vibrante. Com uma formação talentosa e uma paixão genuína pela música da banda icônica, AYÔA está pronta para levar sua homenagem a novos e antigos fãs em todo o Brasil.

SERVIÇO

Nikity Rock

Data: 09 de novembro, Horário: A partir das 16h, Atração: Concreto Armado

Horário: 16h, Atração: Lougo Mouro, Horário: 17h45, Atração: Ayoá

Horário: 19h30, Atração: DJ Tony Dee, Horário: nos intervalos das atrações

Local: Praça da Capoeira, Endereço: Av. Quintino Bocaiúva, 721 - São Francisco, Niterói

