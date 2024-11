Separe o guarda-chuva! Chegada de frente fria muda o tempo em São Gonçalo e Niterói

Os moradores de São Gonçalo e Niterói devem se preparar para a possibilidade de chuvas intensas previstas para esta sexta-feira (8) e sábado (9). As condições meteorológicas indicam a chance de precipitações ao longo do dia, ao mesmo tempo em que a umidade do ar se mantém elevada, atingindo 90%, o que contribui para a sensação de abafamento.

O Sistema Alerta Rio distribuiu um aviso meteorológico na tarde da última quinta-feira (7) alertando sobre a chegada de áreas de instabilidade, com a aproximação e passagem de uma frente fria que vão influenciar o tempo no Rio de Janeiro. O aviso meteorológico é de nível de severidade médio e a validade vai se estender até às 12h de sábado (9).

Com a chegada dessa frente chuvosa, o índice UV está projetado em um nível considerado alto, marcando o número 6 na escala de radiação ultravioleta, exigindo cuidados adicionais para aqueles que eventualmente precisem sair de casa, como o uso de protetor solar e acessórios de proteção.

Confira a previsão do tempo para os próximos dias em SG e Niterói:

São Gonçalo

- Sexta-feira (8): Com máxima de 30°C e mínima de 23°C, o dia será chuvoso durante a manhã, com aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. Chance de chuva de 95%

- Sábado (9): Com máxima de 23°C e mínima de 20°C, o primeiro dia do fim de semana será nublado, com chuva durante o dia e a noite. À tarde, existe a possibilidade de temporal. Chance de chuva 99%

- Domingo (10): Com máxima de 24°C e mínima de 18°C, o domingo será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado durante à tarde e a noite. Chance de chuva de 81%

Niterói

- Sexta-feira (8): Com máxima de 28°C e mínima de 22°C, o dia será nublado com possibilidade de chuva pela manhã. Tarde e noite com risco de temporal. Chance de chuva de 96%

- Sábado (9): Máxima de 25°C e mínima de 20°C, o sábado será de sol com algumas nuvens e chuva passageira ao longo do dia. Chance de chuva de 100%

- Domingo (10): Máxima de 24°C e mínima de 19°C, o domingo será de sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. A noite, o tempo fica firma. Chance de chuva de 63%