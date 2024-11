Universo abre inscrições para primeiro vestibular de Medicina

A reitora da Universidade Salgado de Oliveira (Universo), Jaína Ferreira, anunciou a abertura das inscrições para as primeiras 60 vagas do primeiro vestibular do curso de Medicina, no campus da Trindade, em São Gonçalo. As provas acontecem já no dia 23 de novembro e os interessados podem se inscrever no vestibular pelo site universo.edu.br, pelo telefone 2138-3468 ou ainda pelo whatsapp 0800 2572722.

A reitora afirmou também que a universidade assinou um convênio com o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, para que os alunos do novo curso de Medicina da Universo façam estágio e especialização no hospital. "Nossos acadêmicos de Medicina e futuros médicos poderão contar com estágios em unidades médicas de referência da região, como o Hospital Estadual Alberto Torres", disse Dona Jaína. O curso de Medicina da Universo foi homologado pelo Ministério da Educação (MEC), após a portaria de autorização ser publicada no Diário Oficial da União, no último dia 24 de outubro, permitindo a abertura de 60 vagas anuais no campus da Trindade, em São Gonçalo.

Jaína Ferreira | Foto: Layla Mussi

Para Jaína Ferreira, a autorização do curso de Medicina pelo MEC foi uma grande conquista para a cidade de São Gonçalo e, também, uma grande homenagem à memória do casal de professores Marlene Salgado de Oliveira e Joaquim de Oliveira, fundadores da Universo e do Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara. "Ela (Marlene Salgado) tinha uma frase em que dizia: 'o meu coração está em São Gonçalo'. Então, hoje, estamos com o coração da professora Marlene vibrando por mais uma conquista, por mais um sonho realizado. Tudo aquilo que ela recebeu quando jovem, porque a professora Marlene tinha o coração voltado para São Gonçalo, para ver São Gonçalo pulsando em seu desenvolvimento social, cultural e educacional. Ela estaria entregando esse presente para a cidade, que é o curso de Medicina, que veio para coroar todo o processo da Universidade Salgado de Oliveira, com os outros cursos da área de Saúde que já são ministrados pela Universo", enfatizou a reitora.

A relação da atual reitora da Universo com a professora Marlene começou há mais de 40 anos. Jaína foi aluna de Marlene, depois tornou-se colega de profissão, e as semelhanças e a paixão pela educação as transformaram em amigas. Sempre muito emocionada ao falar da memória da fundadora do Universo, Jaína também declarou ter muito o que comemorar com essa conquista.

"Sinto que estamos oferecendo a São Gonçalo algo que também é um sonho dos líderes e do povo da cidade. Desde o início, quando começamos a construir o curso de Medicina, o telefone não parava de tocar. 'Já vai começar? Já chegou?'. Porque é um sonho! Todos os alunos, todos os filhos de gonçalenses que querem fazer Medicina vão para o Rio de Janeiro ou para cidades mais distantes. E hoje, eles poderão dizer: 'Eu posso ficar em São Gonçalo'. Eu sinto que toda a população, que todos os jovens, que todas as famílias estão vibrando por este momento, de enraizar o povo de São Gonçalo em São Gonçalo. Eu sinto uma alegria total", disse.

A autorização para o curso de Medicina do Universo pelo MEC ocorreu após um detalhado processo de vistorias e certificações do corpo técnico do órgão, com visitas às instalações da universidade e entrevistas com seus gestores. A portaria da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC foi publicada no último dia 24 de outubro no Diário Oficial da União, autorizando que o Universo ofereça 60 vagas anuais para o curso no campus de São Gonçalo.

"A metodologia que estamos estabelecendo para oferecer aos alunos foi elaborada pensando no que há de melhor no exterior, internacionalmente, nas melhores faculdades de Medicina. Apresentamos o que há de melhor na medicina – inclusive com um núcleo tecnológico dentro da universidade, em São Gonçalo – para que possamos garantir essa qualidade no ensino. Sabemos que todos os esforços estão sendo feitos para atender as expectativas e exigências dos alunos", reiterou a reitora.

Jaína destacou que essa conquista é compartilhada por todos que atuam na Universo. "A crença de Wellington, Jefferson e Wallace (filhos do casal de professores que fundaram a instituição de ensino) se uniu para tornar este sonho pioneiro numa realidade. Estamos todos felizes, vibrando, celebrando – e é importante dizer isso – junto a todos os funcionários de São Gonçalo, que também abraçaram essa causa com muita determinação. Nosso visitante do MEC, quando esteve aqui, ficou encantado com o campus de São Gonçalo e disse que essa energia não é comum em outras instituições. É essa energia que move o nosso Universo”, acrescentou a reitora.

O primeiro vestibular para ingresso no curso de Medicina já acontece em novembro e visitas aos laboratórios e às instalações também poderão ser agendadas. "Nossos acadêmicos de Medicina e futuros médicos poderão contar com estágios em unidades médicas de referência da região, como o Hospital Estadual Alberto Torres", finalizou Dona Jaína.