Prefeito exalta abertura do curso de Medicina da Universo em SG

A cidade de São Gonçalo terá um importante reforço no campo de pesquisas na área da saúde através da chegada do primeiro curso de Medicina no município, na Universidade Salgado de Oliveira (Universo). O prefeito Capitão Nelson recebeu, na tarde da última segunda-feira (5), representantes da universidade, que vai iniciar o curso de Medicina no campus Trindade.

O prefeito recebeu em seu gabinete a reitora Jaina dos Santos Mello Ferreira, a diretora de Avaliação Institucional, Gabrielly Salgado de Oliveira, e o diretor geral Fábio Tavares.

“Fico muito feliz por essa conquista. Além de capacitar a população, vai gerar oportunidades de trabalho em nossa cidade. Este é um projeto que sempre idealizei aqui em São Gonçalo: oferecer dentro do nosso município oportunidades para que os moradores não precisem se deslocar para encontrar ensino de qualidade. Estamos muito satisfeitos com esta conquista da Universo”, disse o prefeito Capitão Nelson.

Tradicional na cidade de São Gonçalo, a Universidade Salgado de Oliveira contribui para o desenvolvimento do município, que agora terá 60 vagas anuais para bacharelado em Medicina, contribuindo para destacar o município como um dos poucos a possuírem tal curso em todo o Estado do Rio.