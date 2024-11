Vídeo que circula nas redes sociais mostra carro pegando fogo na Ponte Rio Niterói

Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra um carro pegando fogo na ponte Rio Niterói, no fim de tarde desta quinta feira (7). O fogo foi controlado e não houve vítimas.

A comunicação da Ecoponte informou que, dois incêndios ocorreram nesta quinta feira, por volta das 18:30. As rampas de saída e acesso pela Avenida Brasil, ficaram interditadas por alguns minutos, durante o combate ao incêndio pelo caminhão Pipa da Ecoponte. No momento, rampa de saída para Av. Brasil com a faixa da esquerda está interditada devido posicionamento das equipes.

A rampa de acesso à Ponte pela Av. Brasil está com a faixa da esquerda interditada, devido ao veículo que ainda está em processo de resfriamento. O outro incêndio que ocorreu na chegada a Niterói, não evoluiu e não existem mais faixas interditadas

As equipes foram até os locais designados para controlar o fogo e averiguar as situações, até o momento da realização dessa matéria, as equipes ainda estavam nos locais.