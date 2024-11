Pesquisa do Sebrae aponta que 56% dos empreendedores estão com dívidas

Sete a cada 10 donos de pequenos negócios do Rio não buscaram empréstimos nos últimos meses. Pesquisa do Sebrae identifica ainda que 56% dos empreendedores estão com dívidas em aberto, com parcelas em dia ou atrasadas. Dentro desse percentual, 81% alegam que esses passivos representam até metade dos custos mensais da empresa. Já para 15%, esse valor é superior a 50% dos gastos da empresa.

Para quitar esses débitos, uma das soluções é pedir apoio às instituições financeiras. A maioria (53%) dos empreendedores não conseguiu empréstimo. Por outro lado, 35% conseguiram e 12% esperam uma resposta.

"O Programa Acredita proporcionará aos pequenos empreendedores melhores condições para acessar crédito, oferecendo garantias e taxas de juros reduzidas. O programa busca minimizar as principais barreiras, como a capacidade de pagamento do empresário e a ausência de garantias adequadas, fatores que muitas vezes levam à recusa de crédito," explica Julio Freitas, diretor de Produto e Atendimento do Sebrae Rio.

Desenrola Brasil

O Programa Acredita estimula a oferta de crédito a juros mais baixos para empreendedores (Lei 14.995, sancionado neste mês). Entre as iniciativas apresentadas no evento “Acredite no Seu Negócio”, anunciadas nesta sexta-feira (18), o Sebrae e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) lançaram mais um fundo garantidor, que pode alavancar mais de R$ 9,4 bilhões em crédito.

Na plataforma sebrae.com.br/acredita, você poderá baixar gratuitamente a calculadora de Planejamento Financeiro Empresarial. De forma simples, essa ferramenta vai fazer com que você analise a situação financeira do seu negócio e projete os valores das parcelas da renegociação com o objetivo de descobrir se elas estarão compatíveis com o movimento financeiro da sua empresa.