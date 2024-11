Granizo e ventos: Brasil tem alerta de tempestades para esta quinta-feira(7)

Todas as regiões brasileiras estão sob alerta para chuvas e tempestades intensas nesta quinta-feira (7). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia(Inmet), 16 estados e o distrito federal permanecem em estado de atenção durante toda a semana.

O aviso é de "perigo"(alerta laranja) para alguns estados do Brasil. Os locais podem apresentar entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos entre 60 e 100 km/h. Nestas áreas, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Os estados afetados serão: Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e Rondônia.

Na região sul, há risco de granizo, chuvas de até 100 mm/dia e 100 km/h. Já o alerta amarelo, indica "perigo potencial", mas também abrange chuvas intensas. Os estados do Amazonas, Pará, Tocantins, Bahia, Rio de Janeiro, Maranhão, Piauí e o Distrito Federal podem esperar até 50 mm/dia e ventos de até 60 km/h.



O Instituto também alerta para a queda de galhos, problemas na rede elétrica e alagamentos. Em caso de rejadas de vento nos próximos dias, a recomendação é evitar abrigo perto de árvores, por conta do perigo de raios. Além de evitar mexer em aparelhos conectados em tomadas e estacionar perto de torres de transmissão ou placas de propaganda.