Engenheiro faz campanha para reconstruir casa de família gonçalense

A casa, construída em 1940, pertence a João, de 75 anos, que vive com sua esposa e filha, de 10 anos - Foto: Divulgação

Uma corrente de solidariedade, amor e compaixão se formou em São Gonçalo e está circulando pelas redes sociais. Após saber que a casa de um antigo vizinho havia pegado fogo, o engenheiro civil, Wellington Roberto Pereira Guimarães, de 47 anos, embarcou em uma campanha de arrecadação de fundos para ajudar na reconstrução do imóvel.

A casa, construída em 1940, pertence a João, de 75 anos, que vive com sua esposa e a filha, de 10 anos. A família, que perdeu grande parte dos seus pertences, encontra-se temporariamente abrigada em uma residência cedida por um vizinho. Diante da destruição e da necessidade de uma reforma estrutural para que uma casa volte a ser habitável, Wellington, que cresceu na mesma rua e conhece João há décadas, tomou a iniciativa de organizar uma "vaquinha" para viabilizar a reconstrução.

“Eles eram meus vizinhos, e eu não poderia ficar de braços cruzados. É uma alegria saber que a campanha está seguindo, mas precisamos de ajuda. Além do valor em dinheiro, que é utilizado para compra do material, também estamos recebendo os ítens. Tudo ajuda e é bem vindo” , diz Wellington, que já conseguiu mobilizar voluntários para ajudar no mutirão. Aos sábados, moradores da rua, amigos de longa data e voluntários, têm se reunido para auxiliar na obra, que segue em ritmo acelerado.

A previsão é que a obra seja concluída até o dia 24 de dezembro, mas para a família receber o ‘presente de natal’, é necessário que aumente as doações. Para aqueles que desejam contribuir, é possível realizar doações via Pix ou oferecer materiais de construção e itens domésticos. Qualquer ajuda é bem vinda para devolver o lar à família do ‘seu João’.

Para fazer parte da campanha, basta entrar em contato com através do WhatsApp 21 99804-7448.