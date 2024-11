Morre Frederico Carvalho, professor e comunicador gonçalense

Morreu nesta quarta (06), aos 65 anos, o professor Frederico Carvalho, conhecido em São Gonçalo pela atuação em serviços de educação e comunicação na cidade. Ex-presidente do Rotary Club de São Gonçalo e ex-diretor do Colégio Nossa Senhora das Dores, ele estava internado em Niterói e sofreu uma parada cardíaca.

O óbito foi confirmado pela família do professor. De acordo com amigos, Frederico chegou a ser transferido de uma unidade de saúde no Ingá para o Hospital São Lucas, também em Niterói, mas acabou não resistindo. O velório acontece na manhã desta quinta (07), no Cemitério Memorial Parque Nycteroy, no Laranjal, em São Gonçalo. As despedidas começam às 8h, com sepultamento previsto para acontecer às 11h.

A esposa do professor, Analuz Antunes, de 56 anos, conta que Frederico já enfrentava alguns problemas de saúde há algum tempo, mas que continuou desenvolvendo projetos de comunicação até o fim da vida.

"Ele nunca abandonou o que amava fazer: o rádio, a TV, a comunicação... Por um tempo, nós tivemos a Ponto de Vista. Ele não pode dar continuidade a ela por motivos até de saúde, mas ele seguiu fazendo comunicação. Apesar de todas as comorbidades, ele era muito ativo mentalmente", conta a companheira.

Frederico trabalhou com educação por mais de 35 anos. Servidor público do Estado, ele também atuou em diferentes unidades de ensino de SG, como o Colégio Dom Hélder Câmara, o Colégio São Gonçalo e o Colégio Santa Terezinha. Ele também foi o criador da emissora local de comunicação TV Ponto de Vista e atuou como comentarista em diferentes jornais e emissoras de rádio. Recentemente, se dedicava a produção de conteúdos religiosos nas redes.

Na cidade, Frederico também participou dos movimentos políticos pela celebração oficial dos centenários do Prefeito Joaquim de Almeida Lavoura e do Palhaço Carequinha.

"É uma perda muito grande, irreparável para a gente. E a gente sabe que tinha muita gente que gostava dele. Ele era muito brincalhão, fazia amizade o tempo inteiro em todo lugar que ia. Ele pode não estar mais aqui, mas vai continuar sendo meu amor", lamenta Analuz.