Familiares de sargento falecido brigam na porta do batalhão de São Gonçalo; Vídeo

Agentes do batalhão intervêm na briga - Foto: Reprodução

Agentes do batalhão intervêm na briga - Foto: Reprodução

Uma briga entre familiares de um sargento falecido, lotado no 7º BPM (São Gonçalo), causou transtorno na saída das viaturas do local, nessa terça-feira (5). Os agentes do batalhão precisaram intervir na situação.

De acordo com relatos, as trocas de ofensas entre os parentes do sargento foram se intensificando, chegando ao extremo da agressão física, quando os PMs precisaram paralisar seus trabalhos para conter a situação.

Leia também:

Cinema público de Maricá divulga programação da semana

Chocolate e energético? Funcionário de loja é flagrado furtando em shopping de Niterói



Segundo informações repassadas pela Polícia Civil, com a intervenção dos agentes, a briga chegou ao fim e os envolvidos foram conduzidos para a 74ª DP (Alcântara), onde o caso foi registrado como lesão corporal.

Após assinarem um termo de compromisso de comparecimento ao Juizado Criminal (Jecrim), as pessoas envolvidas na confusão foram liberadas. Até o momento, não se sabe a motivação da briga.





Reprodução