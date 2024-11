Estudante carioca lança primeiro livro de poesia por editora de Maricá neste sábado (9)

Com apenas 20 anos, o universitário João Luis Brito desponta como poeta-destaque na cena literária da região. Seu primeiro livro de poesia, 'Estes poemas não são de verdade', será lançado no dia 9 de novembro, sábado, na Entrepasso Gastronomia, no Centro do Rio de Janeiro. O evento marca a estreia de Brito no universo literário e promete apresentar aos leitores um olhar sensível e único sobre sua jornada pessoal e criativa.

Em 'Estes poemas não são de verdade', João Luis Brito convida a explorar um álbum de "fotos escritas", composto por versos que revelam suas observações, percepções e vivências até os 20 anos de idade. De forma autêntica, o autor reflete sobre emoções, histórias e questionamentos que moldaram sua trajetória, unindo experiências cotidianas a sentimentos intensos de amor, reflexão e busca pelo autoconhecimento.

"Eu escrevi os poemas por escrever, mas eles acabaram tendo uma unidade muito grande. Foi um processo superlivre, sem pressão, sem a necessidade de criar um conceito rígido. O conceito já existia, só não era consciente da minha parte", explica o autor. João revela que seu foco sempre esteve em expressar de maneira honesta e espontânea as emoções e reflexões que permeiam o dia a dia, como a beleza da rotina, a efemeridade do tempo e os relacionamentos humanos.

Leia também:

Parque Paleontológico de Itaboraí recebe 65 mil mudas de diferentes espécies

Cinema público de Maricá divulga programação da semana





Com uma abordagem metalinguística, o título "Estes poemas não são de verdade" surgiu de uma conversa entre o autor e um amigo acadêmico, que questionava a forma como João escrevia seus poemas. "Esse amigo, que é bastante acadêmico, me disse que o que eu escrevia não eram poemas 'de verdade', por não seguir uma estrutura específica. Esse questionamento me levou a criar poemas metalinguísticos, refletindo sobre a própria definição de poesia. Daí surgiu o título do livro, que reflete essa brincadeira e reflexão", conta João Luis.

A obra, publicada pela editora Xará, de Maricá, é dividida em duas partes, "Olhar para fora" e "Olhar para dentro", que representam, respectivamente, as histórias ficcionais e as reflexões internas do autor. "Acredito que a vida é uma constante mudança, e esses textos expressam sentimentos que podem se manifestar de outras maneiras ao longo do tempo. Eles são como reflexões que podem ser revisitadas e reinterpretadas", comenta.

O lançamento promete uma tarde repleta de boas conversas e poesia. O evento acontecerá na Entrepassos Gastronomia, um espaço acolhedor no Paço Imperial, a partir das 14h. A entrada é gratuita.

Mais sobre o autor e outros livros da editora Xará nas redes sociais: @editoraxara e @autor_jl_brito

Serviço:

Lançamento do livro "Estes poemas não são de verdade", de João Luis Brito.

Data: 9 de novembro (sábado).

Local: Entrepasso Gastronomia, Praça XV, Centro do Rio de Janeiro.

Horário: 14h.

Entrada gratuita.